El distrito de Miraflores, referente turístico de Lima, inicia la aplicación de La Estrategia del Pentágono, modelo innovador que impulsa turismo sostenible y comunicación estratégica apoyada en la inteligencia artificial. El municipio de Miraflores, uno de los principales polos turísticos de Perú y Latinoamérica, aplicará La Estrategia del Pentágono, un método desarrollado en España para potenciar el turismo mediante un enfoque integral e innovador.

El modelo, recogido en el libro La Estrategia del Pentágono, propone un equilibrio entre cinco variables esenciales: identidad de marca, atracciones, servicios, infraestructuras y comunicación. Su aplicación busca que los destinos avancen hacia un turismo sostenible, competitivo y adaptado a los nuevos tiempos, incorporando además la comunicación estratégica como eje central y el uso de inteligencia artificial como herramienta de innovación.

La aplicación en Miraflores supone el primer paso de expansión internacional de este modelo, que ya cuenta con respaldo institucional en España. En Canarias, el libro fue presentado en foros oficiales y recibió el prólogo de Jessica de León, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Claudio Ponce, autor del libro y consultor especializado en marketing turístico, señaló que “la decisión de un destino de la relevancia de Miraflores confirma la utilidad práctica del modelo y abre nuevas oportunidades en Latinoamérica”.

