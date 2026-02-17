Perú: Congreso destituyó a José Jerí, el séptimo presidente en caer en 10 años

Se trata del séptimo presidente removido del cargo en diez años, luego de una moción de censura de la oposición que fue aprobada hoy con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

Otro de los escándalos que derivó en la salida de Jerí fue la presencia de mujeres allegadas en encuentros nocturnos en Palacio de Gobierno -las cuales luego eran designadas en organismos estatales- y fiestas en casas de campo.

El Parlamento declaró vacante el cargo de Jefe de Estado a la espera de la elección del nuevo Presidente del Parlamento, quien asumirá posteriormente la presidencia del país.

La decisión surge del escándalo en torno a las reuniones no declaradas entre Jerí y el empresario chino Yang Zhihua, ocurridas en un domicilio particular y captadas por cámaras de seguridad.

Aunque el presidente destituido intentó minimizar el hecho, al alegar que acudió al lugar por motivos personales, como "comer comida china", las explicaciones no convencieron los legisladores, quienes sospechan favoritismo o actos ilegales.

Al ser un presidente designado -como extitular del Congreso que asumió el poder tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025)-, el procedimiento para su destitución fue más ágil que una "vacancia" tradicional, lo cual abrió un nuevo capítulo de incertidumbre a pocos meses de las elecciones generales programadas para este año 2026.

Tras la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, manifestó que se aprobaron las mociones, por lo que la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente de la república.

Asimismo, convocó a una sesión para mañana a las 18 (hora local) para el desarrollo de la elección del presidente del Parlamento, que cumplirá el cargo de mandatario.

Luego de que el Congreso admitiera a debate las mociones de censura en contra de José Jerí, el congresista Esdras Medina explicó que algunas de las razones de la promoción de tal medida fueron las "reuniones clandestinas con empresarios privados vinculados al Estado".

Otra causa fueron las "visitas irregulares e impropias a Palacio de Gobierno, evidencias en la presencia de más de 10 señoritas en horarios ajenos a la función pública, quienes posteriormente fueron contratadas por el Poder Ejecutivo".

Jerí, de 39 años, enfrentaba siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscaban removerlo por "inconducta funcional y falta de idoneidad" para ejercer el cargo. (ANSA).