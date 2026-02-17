Perú: Congreso elige este miércoles al nuevo presidente de la república

Efectivamente, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que este miércoles habrá un pleno extraordinario para que las bancadas del Parlamento voten por quién será el nuevo mandatario del país.

La votación para elegir al reemplazante de Jerí se realizará desde las 18 (hora local), mientras que el plazo para presentar las propuestas de candidatos vencía hoy a la tarde.

"La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la república", había anunciado antes el jefe encargado del Congreso.

Justamente Rospigliosi sería el siguiente en la línea de sucesión.

Sin embargo, ya dijo que no asumirá la magistratura, por lo que los legisladores tendrán que elegir a un nuevo jefe del Congreso que luego asumiría la presidencia.

Esto sería similar al ascenso de Francisco Sagasti a la presidencia en 2020, después de que fuera elegido por el Congreso en un contexto de una aguda crisis política y de protestas tras los cinco días de presidencia del expresidente Manuel Merino. (ANSA).