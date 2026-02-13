Perú: Congreso tiene las firmas para destituir al presidente Jerí

La decisión surge del escándalo en torno a las reuniones no declaradas entre Jerí y el empresario chino Yang Zhihua, ocurridas en un domicilio particular y captadas por cámaras de seguridad.

Aunque el presidente minimizó el incidente, alegando que acudió al lugar por motivos personales, como "comer comida china", las explicaciones no han convencido a los legisladores, quienes sospechan favoritismo o actos ilegales.

Al ser un presidente designado (como extitular del Congreso que asumió el poder tras la destitución de Dina Boluarte), el procedimiento para su destitución es más ágil que una "vacancia" tradicional.

Bastarán 66 votos de censura contra la Mesa del Parlamento para que Jerí sea destituido de su cargo como jefe de Estado, abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre a pocos meses de las elecciones generales programadas para este año 2026. (ANSA).