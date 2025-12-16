Perú da por muertos a 30.000 desaparecidos en Amazonía tras dos semanas de búsqueda

La Marina de Perú suspendió después de 15 días la búsqueda de los 30 desaparecidos que dejó el hundimiento de dos embarcaciones por un alud de tierra en la selva amazónica, informó este martes el gobernador de la zona.

Las brigadas de la institución interrumpieron las labores ante la intensa temporada de lluvias, con lo que oficialmente dieron por muertos a las víctimas que habían desaparecido tras la tragedia del 1 de diciembre en el remoto puerto fluvial de Iparia, en la región amazónica de Ucayali.

Así, el balance final es de 44 pobladores muertos, la mayoría indígenas, 14 de los cuales fallecieron el mismo día en que un deslizamiento de tierra sumergió a dos embarcaciones que estaban atracadas a orillas del río Ucayali.

"Estamos suspendiendo las labores de búsqueda hasta que las condiciones se den para poder entregar" los restos a sus familiares, señaló el gobernador Manuel Gambini en conferencia de prensa.

Según la autoridad, las tareas de ubicación de los restos se retomarán probablemente después de mayo, cuando finalice la temporada de lluvias.

"Tiene que bajar el nivel del río (...) y lo que se va a rescatar básicamente son los restos óseos", explicó Gambini.

Sólo una de las naves llevaba pasajeros y había hecho una parada en su recorrido por alejadas comunidades de la selva amazónica. En total iban a bordo más de 60 personas, entre ellos 20 que sobrevivieron heridos.

Las autoridades no revelaron una cifra exacta de ocupantes.

Durante dos semanas, buzos de la Marina, con apoyo de la policía y pobladores, intentaron infructuosamente reflotar la embarcación para recuperar los cuerpos.

El último accidente fluvial con un elevado número de víctimas se registró en el río Huallaga (noreste), en la Amazonía peruana, en agosto de 2021, cuando dos embarcaciones de pasajeros chocaron de frente en medio de la neblina.

Hubo 22 muertos y una de las naves iba con sobrecupo de pasajeros, de acuerdo con las autoridades.