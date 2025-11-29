Perú decreta estado de emergencia en su frontera con Chile por migrantes indocumentados

Perú declaró el estado de emergencia en la frontera con Chile y anunció que reforzará los controles aduaneros con militares en previsión de una oleada de migrantes indocumentados, así como para enfrentar la criminalidad, según un decreto que el gobierno aprobó este viernes.

La medida se produce de cara a una eventual llegada de decenas de migrantes que buscan salir de Chile ante la posibilidad de una victoria electoral del candidato presidencial ultraderechista José Antonio Kast, que prometió expulsar a los indocumentados.

Este viernes, decenas de ellos quedaron varados en la frontera entre Chile y Perú, de unos 150 kilómetros, donde el paso principal está entre la peruana Tacna y la chilena Arica.

Un video publicado por el gobernador de la región fronteriza de Arica, unos 2.200 km al norte de Santiago, muestra decenas de personas intentando salir de Chile en el paso de Chacalluta-Santa Rosa.

El estado de emergencia se mantendrá por 60 días y regirá en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la región Tacna (sur).

El objetivo del estado de emergencia peruano servirá además "para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia", señala la norma.

"La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas", agrega.

El ministro del Interior peruano, Vicente Tiburcio, viajó a la frontera en Tacna, desde donde declaró a la radio RPP que "el estado de emergencia regirá por 60 días" a partir del 29 de noviembre.

Medio centenar de soldados del ejército se desplegarán "de inmediato" en el puesto fronterizo peruano Santa Rosa, señaló el ministro.

Otros 50 efectivos del ejército se sumarán en los primeros días de diciembre, agregó.

El canal peruano radio Tacna difundió temprano imágenes de migrantes con niños en brazos en la carretera cerca del paso fronterizo.

Temprano el ministro chileno de Seguridad, Luis Cordero, dijo que "se ha producido una concentración de personas migrantes que desean abandonar el país y han tenido dificultades en su ingreso a Perú".

Cordero no precisó el número de migrantes aglomerados en el lugar.

El ultraconservador Kast, favorito para ganar el balotaje del 14 de diciembre en Chile frente a la izquierdista Jeannette Jara, promete expulsar a los 330.000 inmigrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, a quienes vincula con la ola de inseguridad.

Migrantes, una amenaza a la seguridad

El presidente interino peruano, José Jerí, había anticipado la decisión a través de su cuenta en la red social X.

"No estamos evaluando declarar, vamos a declarar el estado de emergencia (en) la frontera con Chile para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana de nuestro país", escribió Jerí en X.

El estado de emergencia se aprobó en una reunión extraordinaria del ministros realizada la noche del viernes.

El canciller peruano, Hugo de Zela, informó por su lado que Lima y Santiago abordarán el tema desde el lunes a través de un "comité binacional de cooperación migratoria" creado expresamente para afrontar la situación.

Señaló que "el estado de emergencia en Tacna permitirá incrementar de inmediato la presencia policial y militar en la zona, especialmente en la zona de fronteras".

También resaltó que Perú no acogerá más migrantes sin papeles. Al país arribaron desde 2015 más de 1,5 millones de venezolanos, que huyen de una crisis humanitaria y política.

"No permitiremos la migración irregular, no tenemos las condiciones ni capacidad para recibir más migrantes", declaró el jefe de la diplomacia peruana.

No es la primera vez que Perú militariza la frontera con Chile. En abril de 2023 estuvo dos meses bajo el estado de emergencia también por un desborde de indocumentados venezolanos.

