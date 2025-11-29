Perú decreta estado de emergencia y militariza frontera con Chile

Perú declaró el estado de emergencia en la frontera con Chile y anunció que reforzará los controles aduaneros con militares en previsión de una oleada de migrantes indocumentados, así como para hacer frente a la criminalidad, según un decreto que el gobierno aprobó este viernes.

La medida se mantendrá por 60 días y regirá en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la región Tacna (sur), de cara a una eventual llegada de decenas de migrantes que buscan salir de Chile ante la posibilidad de una victoria del candidato presidencial ultraderechista chileno José Antonio Kast, que prometió expulsar a los indocumentados.

ljc/cm/atm