Perú.- Detenido en Paraguay alias 'El Monstruo', líder de una banda de sicarios de Perú

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Policía de Perú ha anunciado este miércoles la detención de Erick Moreno Hernández, líder del grupo criminal Los Injertos del Cono Norte, en la localidad de San Lorenzo, en Paraguay, desde donde las autoridades peruanas esperan su extradición para que cumpla una condena de más de 30 años de prisión.

"Alias 'El Monstruo' es capturado en Paraguay. Agentes de un grupo especial contra el crimen organizado, lograron la captura de Erick Moreno Hernández, principal cabecilla de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato", ha indicado en su cuenta de la red social X.

El organismo ha celebrado lo que ha descrito como un "exitoso" operativo en coordinación con "autoridades internacionales" y ha adelantado que el Ministerio de Justicia peruano está trabajando para la "pronta" extradición del detenido al que se le imputan los delitos de "secuestro, organización criminal, extorsión agravada y robo agravado".

Así lo ha señalado el titular de la cartera ministerial, Juan José Santiváñez, en un comunicado en la misma plataforma en el que ha precisado que para la operación de captura de 'El Monstruo', iniciada en febrero de 2024, "se conformaron equipos especiales" de las policías peruana y paraguaya junto a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Santiváñez ha recordado asimismo que los dos países cuentan con un tratado de extradición vigente desde 2005, antes de señalar que Lima "confía en que las autoridades paraguayas resuelvan pronto las solicitudes de extradición para que Erick Moreno sea entregado a Perú".

El líder de Los Injertos del Cono Norte, condenado a 32 años de cárcel y prófugo de la justicia peruana desde 2022, ha sido detenido en una vivienda situada en la localidad de San Lorenzo, a 15 kilómetros de Asunción, la capital de Paraguay, según ha recogido la emisora peruana RPP.