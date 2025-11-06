Perú.- Detenido en Parla el lugarteniente de una organización de sicarios de Perú fugado en España desde 2022

MADRID, 6 nov. 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Parla a Ángel Marín, conocido como 'Negro Marín', un importante lugarteniente de la organización criminal peruana Los Sanguinarios de la Construcción y que se había fugado a España en el año 2022 huyendo de las autoridades peruanas, que le buscaban por "asesinatos y múltiples extorsiones".

Así lo ha adelantado el Ministerio del Interior de Perú y ha confirmado más tarde la Policía Nacional. La captura de 'Negro Marín' ha sido el resultado de "un paciente trabajo de Inteligencia" entre las fuerzas de seguridad de uno y otro país, según han señalado las autoridades peruanas.

La detención de 'Negro Marín', quien se habría realizado operaciones estéticas con el fin de evitar su detención, ha sido efectuada por la sección de Ciberdelincuencia y Crimen Organizado de la Policía Nacional, según han precisado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Al detenido se le sitúa como lugarteniente de Los Sanguinarios de la Construcción, donde ejercía funciones de transmisor y ejecutor de las órdenes del cabecilla. Entre los delitos que se le atribuyen destacan la muerte de un conductor de un autobús de transporte público, la planificación y orden de matar a un productor musical y otro homicidio.

Las autoridades peruanas habían acusado a 'Negro Marín' de haber "sembrado el terror" en zonas comerciales de Lima como el Emporio Comercial de Gamarra, el mercado Unicachi o Las Malvinas. Se le vincula al asesinato de transportistas, artistas, empresarios y comerciantes de la capital peruana.

Además, le sitúan como "uno de los principales rivales" del también detenido Erick Moreno, conocido como 'El Monstruo'; y como uno de los grandes "secuaces" de Adam Lucan, alias 'El Jorobado', cabecilla de otra mafia criminal que "atemorizaba" a empresarios, quien también se encuentra actualmente en prisión.

Para las autoridades peruanas la detención de 'Negro Marín' representa un hito "significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional" pues, de hecho, la Policía peruana había emitido una alerta roja internacional para dar con su captura.