Perú dice evalúa acuerdo sobre minerales críticos con EE. UU., que busca impulsar inversión en país

LIMA, 10 dic (Reuters) - Perú está evaluando un "memorando de entendimiento" sobre minerales críticos con Estados Unidos, que busca además impulsar inversiones en infraestructura y asesorar en temas de seguridad, dijo el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

El canciller peruano manifestó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha aceptado una invitación para visitar el país en el primer trimestre del 2026 para hablar sobre la lucha contra el crimen transaccional y el narcotráfico, que se han convertido en el mayor problema en la región.

"Estados Unidos ha mostrado interés muy marcadamente en el tema de minerales críticos", dijo De Zela en una conferencia con la prensa extranjera. "Nos han propuesto que estudiemos un memorando de entendimiento para trabajar en este tema".

El ministro dijo que Estados Unidos está en competencia en el desarrollo tecnológico con China y tiene "mucho interés en progresar lo más rápido en ese sentido", sin dar detalles.

Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, no tiene ningún proyecto en marcha sobre minerales críticos, aunque sí potencial según el estatal instituto geológico del país.

"En minerales críticos lo que tendremos es analizar con mucho cuidado las ofertas que nos hacen y tomaremos la mejor decisión independientemente de cuestiones ideológicas", dijo.

El diplomático dijo que la relación con Estados Unidos tiene que ver con "una antigua alianza" en temas de seguridad y defensa, y no afectan las decisiones de otros países como China, que está elevando sus inversiones en el país sudamericano.

"Hay un interés chino en tener todavía una presencia mayor en la economía a través de inversiones adicionales, eso lo vemos positivo, y nos interesa fomentar", refirió el ministro.

El anuncio se produce en momentos en que China ha elevado sus inversiones en Perú, principalmente en el sector minero y de transporte logístico, como la construcción de un megapuerto en la costa del Pacífico sudamericano, que permite viajes directos de barcos de gran tamaño, el primero de su tipo en la región.

De Zela dijo asimismo que una misión en temas de seguridad de Estados Unidos, encabezado por el director de operaciones del FBI, José Pérez, se encuentra en Lima para asesorar a Perú en la elaboración de un plan de lucha contra el crimen organizado.

Más tarde, la Embajada de Estados Unidos en Perú dijo en un comunicado que "esta visita de alto nivel tiene un carácter consultivo y complementa la cooperación diaria que se lleva a cabo entre el equipo interagencial de aplicación de la ley de nuestra Embajada y las autoridades peruanas".

