Perú dice nueva exención arancelaria estadounidense incluye a 10.000 productos agrícolas

LIMA, 17 nov (Reuters) - La ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Teresa Mera, dijo el lunes que la nueva exención arancelaria de Estados Unidos incluye a unos 100 productos de la canasta agroexportadora del país, que ahora podrán ingresar "sin pagar aranceles" a ese mercado.

Mera, en un comunicado del ministerio, sostuvo que entre los productos incluidos destacan la palta y el café, así como mango, limonón, naranja y jugos de frutas, entre otros, y que el año pasado se exportaron por US$1.200 millones, un 24% de todo lo enviado al mercado estadounidense. (Reporte de Marco Aquino)

