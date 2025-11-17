LA NACION

Perú dice nueva exención arancelaria estadounidense incluye a 100.000 productos agrícolas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Perú dice nueva exención arancelaria estadounidense incluye a 100.000 productos agrícolas
Perú dice nueva exención arancelaria estadounidense incluye a 100.000 productos agrícolas

LIMA, 17 nov (Reuters) - La ministra de Economía de Perú, Teresa Mera, dijo el lunes que la nueva exención arancelaria de Estados Unidos incluye a unos 10.000 productos de la canasta agroexportadora del país, que ahora podrán ingresar "sin pagar aranceles" a ese mercado.

Mera, en un comunicado del ministerio, sostuvo que entre los productos incluidos destacan la palta y el café, así como mango, limonón, naranja y jugos de frutas, entre otros, y que el año pasado se exportaron por unos 1.200 millones de dólares, un 24% de todo lo enviado al mercado estadounidense. (Reporte de Marco Aquino. Editado por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es el monto de las pensiones de la Anses en diciembre
    1

    PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo

  2. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan
    2

    ADN del crimen. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan

  3. El duro reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos durante la pandemia
    3

    El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”

  4. Las claves de las elecciones en Chile: la difícil calculadora de Jara, el impulso histórico de la derecha y el “enigma Parisi”
    4

    Las claves de las elecciones en Chile: cómo sigue la carrera para Jara y Kast y el enigma por el “voto Parisi”

Cargando banners ...