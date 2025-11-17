Perú dice nueva exención arancelaria estadounidense incluye a 100.000 productos agrícolas

LIMA, 17 nov (Reuters) - La ministra de Economía de Perú, Teresa Mera, dijo el lunes que la nueva exención arancelaria de Estados Unidos incluye a unos 10.000 productos de la canasta agroexportadora del país, que ahora podrán ingresar "sin pagar aranceles" a ese mercado.

Mera, en un comunicado del ministerio, sostuvo que entre los productos incluidos destacan la palta y el café, así como mango, limonón, naranja y jugos de frutas, entre otros, y que el año pasado se exportaron por unos 1.200 millones de dólares, un 24% de todo lo enviado al mercado estadounidense. (Reporte de Marco Aquino. Editado por Javier Leira)