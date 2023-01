Perú: dimite otra ministra mientras continúan las protestas

LIMA (AP) — Una ministra de la presidenta peruana Dina Boluarte renunció el miércoles al gabinete en medio de las protestas que ya llevan casi dos meses en reclamo de la dimisión de la mandataria y del Parlamento.

La ministra de la Producción, Sandra Belaunde, presentó su carta de renuncia, confirmó la oficina del primer ministro Alberto Otárola a The Associated Press. Otárola agradeció el “compromiso y profesionalismo desempeñado”. No se informaron las causas de su alejamiento.

Belaunde se convirtió en la cuarta ministra en renunciar desde el inicio del gobierno de Boluarte el 7 de diciembre. Los otros tres ministros -de Educación, Cultura y Trabajo- dimitieron por desacuerdos en la forma en que el gobierno ha enfrentado las protestas.

Las manifestaciones se expandieron a la capital en la última semana luego que por más de un mes explotaran de forma letal en los Andes del sur dejando más de medio centenar de víctimas, casi todos civiles.

La presidenta Boluarte pidió la víspera una tregua a los manifestantes para entablar mesas de diálogo y "poder fijar la agenda por cada región y desarrollar a los pueblos”. Pero la respuesta de la calle fue una nueva jornada de movilizaciones en Lima que registró choques entre manifestantes y policías.

La víspera cientos de personas caminaron por las calles del distrito más rico de Lima, San Isidro, pidiendo la dimisión de la mandataria.

Boluarte dijo que se quedará en el poder hasta la fecha que acuerden los legisladores, quienes siguen sin convocar una reunión que ratifique el pedido aprobado en primera votación en diciembre para que las elecciones generales sean en abril de 2024.

En contraste con la preocupación internacional por el exceso de fuerza en la respuesta de los uniformados a las manifestaciones, la mandataria defendió el trabajo “inmaculado” de la policía. También acusó a narcotraficantes, mineros ilegales y contrabandistas de impulsar las protestas.

Las 56 muertes en menos de dos meses de gobierno de Boluarte, reportadas por la Defensoría del Pueblo hasta el martes, han enardecido a los manifestantes -principalmente campesinos de los Andes pero también universitarios y migrantes de la región andina-.

Las protestas comenzaron después de que Boluarte -quien era vicepresidenta del mandatario Pedro Castillo, el primer presidente de origen rural de Perú- juró el 7 de diciembre como nueva mandataria. Boluarte había prometido exactamente un año antes que si el mandatario era cesado renunciaría al cargo.

Castillo fue destituido ese mismo día tras intentar disolver el Congreso para evitar una votación que buscaba removerlo del cargo.

