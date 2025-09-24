Perú: Diputados peruanos presentan una moción de destitución contra el ministro de Justicia por irregularidades

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) - Más de una treintena de diputados peruanos han presentado una moción de destitución contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos del país, Juan José Santiváñez, por irregularidades a la hora de desempeñar sus funciones, que no cumplen "unas condiciones mínimas de idoneidad y confianza", tal y como han denunciado. El documento, que cuenta con la firma de todos ellos, apunta a que el ministro ya no goza de la confianza de muchos de los congresistas a pesar de que fue elegido para ocupar el puesto el pasado 23 de agosto. Así, han asegurado que el ministro ya no reúne las condiciones necesarias para encabezar el Ministerio y manifiestan que "su permanencia en el cargo supone un grave riesgo para la correcta administración de justicia". "Esto enviaría un mensaje contrario a la lucha contra la corrupción y a la vigencia del Estado de Derecho en el Perú", recalcan. Santiváñez trabajaba anteriormente como ministro del Interior y, según denuncian diputados y grupos de la sociedad civil peruana, el político no logró obtener resultados significativos en la lucha contra la criminalidad, según informaciones de la emisora RPP. Su nombramiento por parte de la presidenta, Dina Boluarte, suscitó también numerosas críticas dado que el ministro había señalado anteriormente por presunto tráfico de influencias, una cuestión por la que la Justicia había impuesto medidas cautelares en su contra para evitar que saliera del país.