Perú dispone reestructuración de petrolera estatal Petroperú, abre puerta a inversión privada

LIMA, 1 ene (Reuters) - El Gobierno de Perú aprobó una reorganización patrimonial de la empresa de hidrocarburos estatal Petroperú y habilitó la posibilidad del ingreso de la inversión privada en activos clave de la compañía, con el fin de asegurar la continuidad de su operación en medio de una crisis financiera.

Por un "decreto de urgencia" emitido a última hora del miércoles, el Gobierno dijo que Petroperú podrá separarse en uno o más "bloques patrimoniales", incluida la refinería Talara que ha sido modernizada con una inversión de unos US$6.500 millones, para permitir la entrada del capital privado.

La norma firmada por el presidente José Jerí faculta además a la estatal promotora de inversión (PROINVERSIÓN) a constituir fideicomisos y garantías para asegurar el pago de los "pasivos críticos" de Petroperú, con los fondos que generarán los bloques patrimoniales o activos estratégicos de la empresa petrolera.

Además de su refinería, Petroperú -una de las dos mayores petroleras del país- opera o tiene en concesión seis lotes de crudo con una producción limitada. Además cuenta con una cadena de distribución y comercialización de combustibles.

El gobierno autorizó asimismo un aporte de capital equivalente a US$71 millones para Petroperú en 2026, para financiar la reducción de trabajadores de la compañía.

"El contexto que motiva estas disposiciones es la compleja situación financiera que enfrenta Petroperú reflejada en pérdidas acumuladas", dijo el Ministerio de Energía y Minas en un comunicado sobre el decreto que tendrá vigencia de un año.

El ministerio añadió que la situación de la empresa "resulta especialmente sensible", con pérdidas acumuladas equivalentes a US$479 millones entre enero y octubre de 2025, y deudas a proveedores por US$764 millones hasta diciembre.

Petroperú, que reportó el año pasado pérdidas de US$774 millones, está bajo presión de sus acreedores y proveedores debido a deudas por la inversión en la refinería Talara, cuyo monto total fue el doble al estimado inicialmente.

Recientemente Petroperú designó a su tercer presidente del directorio de la compañía en menos de tres meses, en una clara señal de la complicada situación de la firma petrolera.

Con el decreto "se busca garantizar el abastecimiento de combustibles y asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras mediante una gestión técnica de sus activos, sentando las bases para que Petroperú se convierta en una empresa autosostenible", expresó el Ministerio de Energía y Minas.

Petroperú perdió en 2022 su grado de inversión de las agencias calificadoras debido a su crisis financiera, con deudas a bonistas y bancos privados por la modernización de Talara.

El Estado peruano ha brindado entre 2022 y 2024 medidas de apoyo financiero a Petroperú por un monto total equivalente a US$5.317 millones, según el Gobierno.

(1 dólar = 3,364 soles) (Reporte de Marco Aquino, Editado por Hernán Nessi)