Perú.- El coronel Harvey Colchado, encargado del registro a Boluarte, anuncia su candidatura a las legislativas de Perú.

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

El agente de la Policía peruana Harvey Colchado, responsable de la orden de registro al domicilio de la presidenta Dina Boluarte en 2024, investigada por corrupción, ha anunciado este lunes su candidatura en las elecciones legislativas que celebrará el país andino en abril de 2026.

"Hoy he decidido dejar mi institución, ya no intentar un regreso a la Policía y entrar a la carrera política. Yo quiero y voy a postular al Congreso porque en el Congreso veo que está la corrupción. Ahí está la madre del cordero y por eso he decidido postular y lo que voy a hacer ahora es evaluar con qué partido lo podría hacer", ha declarado a la emisora peruana RPP.

Colchado ha criticado además al Parlamento por la aprobación de leyes que, según él ha considerado, favorecen la criminalidad. "No es posible que den estas leyes pro crimen, no es posible que condonen a grandes empresas. ¿Cómo es posible que existan congresistas (...) que contraten a familiares, se suban los sueldos, elijan mal a los miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, que quieran reformar abusivamente el sistema de justicia para poner a fiscales y jueces de su entorno?", ha exclamado.

El coronel, que ha dirigido la unidad de la Policía especializada en delitos de corrupción, fue retirado a finales de 2024 de la carrera como responsable de la orden de registro en marzo de ese año a la sede oficial del Gobierno y al domicilio particular de la entonces presidenta, Dina Boluarte, por el caso Rolex, en que investiga a la mandataria de enriquecimiento ilícito y soborno.

La población peruana está llamada a las urnas el 12 de abril de 2026 para votar en unas elecciones presidenciales y para elegir a los diputados y senadores del nuevo Congreso bicameral, encabezado por el actual mandatario, José Jerí, en sustitución de Dina Boluarte.