Perú.- El Museo Cromática presenta este domingo la exposición del artista peruano Héctor Acevedo "Ecos de la Nocturnidad".

El Museo Cromática de Toledo inaugura este domingo, 9 de noviembre, la exposición 'Ecos de la Nocturnidad', una muestra individual del reconocido artista peruano Héctor Acevedo, figura destacada en el panorama internacional de la pintura y la escultura contemporánea.

Héctor Acevedo, artista premiado en diversos certámenes internacionales, presenta una selección de obras que destacan por su fuerza simbólica, atmósferas oníricas y un lenguaje visual profundamente narrativo. Su estilo explora la condición humana desde lo emocional y lo inconsciente, fusionando lo figurativo con elementos míticos y poéticos, informa el museo.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 8 de diciembre en las instalaciones del museo, reúne una cuidada selección de sus pinturas más recientes, acompañadas de tres esculturas que dialogan con sus universos pictóricos y refuerzan la dimensión tridimensional de su discurso creativo.

'Ecos de la Nocturnidad' es un viaje a través de la memoria, los sueños y las sombras que habitan nuestra identidad. Acevedo invita a mirar más allá de la apariencia para descubrir lo que permanece en silencio.

El público podrá disfrutar de esta exposición inmersiva dentro de la propuesta museística única del Museo Cromática, donde la pintura, la música y la experiencia sensorial conviven en un entorno histórico singular en el corazón de Toledo.