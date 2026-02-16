Perú: El presidente Jerí a un paso de la destitución

La iniciativa de sectores de la oposición se refiere a una acusación de presunto tráfico de influencias, en la que Jerí está siendo investigado por participar en reuniones semisecretas con empresarios chinos.

El presidente rechazó las acusaciones en una entrevista televisiva el domingo, exigiendo que "el proceso elegido por el Parlamento se apegue estrictamente a la Constitución".

Un posible proceso de destitución contra el presidente hundiría al país en otra crisis política e institucional en vísperas de las elecciones generales y presidenciales del 12 de abril.

Jeri, de 39 años, es el séptimo presidente en dirigir Perú desde 2016 y, en un contexto de extrema inestabilidad, está encargado de dirigir el país hasta julio de 2026, cuando asumirá el cargo el presidente elegido en abril.

El presidente sucedió a Dina Boluarte, quien fue destituida por "incapacidad moral permanente" en medio de una crisis de creciente inseguridad en el país. La propia Boluarte asumió la presidencia tras la destitución, en diciembre de 2022, del progresista Pedro Castillo, el último presidente electo del país. (ANSA).