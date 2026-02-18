Perú: Eligen al sucesor de Jerí, cuatro candidatos

Jerí, de 39 años, fue acusado de la contratación irregular de varias mujeres en su gobierno y de presuntos actos de corrupción vinculados a un empresario chino.

El nuevo mandatario interino se convertirá en el octavo jefe de Estado del país en los últimos diez años, en una nación que ha visto desfilar a una seguidilla de presidentes destituidos o investigados por irregularidades y varios de ellos encarcelados.

Los legisladores elegirán a un nuevo presidente del Parlamento, quien asumirá la conducción del país hasta el 28 de julio, cuando tome posesión el próximo mandatario que surgirá de las urnas en los comicios del 12 de abril.

El propio Jerí había llegado al poder tras la destitución, en octubre, de su antecesora Dina Boluarte.

La votación, prevista para las 23 GMT, pondrá fin a un vacío de poder de más de 24 horas, una situación sin precedentes en la historia reciente del país.

Las elección será en sesión plenaria extraordinaria con voto secreto. Para ser elegido, un candidato debe obtener la mayoría simple de los presentes; de lo contrario, se realizará una segunda vuelta.

Cuatro congresistas han formalizado su candidatura: la expresidenta del Congreso Maria del Carmen Alva; el legislador de izquierda Jose Balcazar; el veterano socialista Edgar Raymundo; y Hector Acuna, cuyo partido se ha visto salpicado por escándalos de corrupción.

Alva figura entre las favoritas para imponerse en la votación. Jerí, por mandato constitucional, no puede postularse.

La crónica inestabilidad política de Perú ha llevado a que cuatro de sus últimos siete presidentes fueran destituidos y otros dos renunciaran antes de enfrentar el mismo destino. Solo uno logró completar su mandato: el académico centrista Francisco Sagasti.

El martes, el Congreso aprobó por amplia mayoría la destitución de Jerí, quien ejercía como presidente interino tras las protestas masivas del año pasado que forzaron la salida de Boluarte, la primera mujer en gobernar el país, cuyo mandato duró apenas 22 meses.

El nuevo presidente interino completará el periodo que restaba a Jerí. Posteriormente, un nuevo líder asumirá tras las elecciones previstas para el 12 de abril.

Perú atraviesa además una ola de extorsiones que ha dejado decenas de muertos, altos niveles de pobreza y desempleo tras la pandemia, y el crecimiento interno de bandas criminales como el grupo venezolano Tren de Aragua.

La semana pasada, la fiscalía abrió una investigación para determinar si Jerí "ejerció influencia indebida" en nombramientos dentro del gobierno. El exmandatario ha defendido su inocencia.

El escándalo tomó fuerza tras revelaciones del programa televisivo de investigación Cuarto Poder, que denunció que cinco mujeres habrían sido contratadas de manera irregular en la oficina presidencial y en el Ministerio del Ambiente después de reunirse con Jerí. Los fiscales señalaron que en realidad serían nueve las implicadas.

Además, Jerí es investigado por el presunto delito de "patrocinio ilegal de intereses" tras una reunión secreta con un empresario chino con vínculos comerciales con el Estado. (ANSA).