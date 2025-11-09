Perú endurece el estado de emergencia en Lima y Callao con nuevas medidas complementarias

MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Perú, José Jerí, ha endurecido este sábado el estado de emergencia en la capital del país, Lima, y en su área metropolitana, así como en la vecina ciudad de Callao con la imposición de nuevas medidas restrictivas y de vigilancia.

"¡Más control, más seguridad! El presidente José Jerí aprobó el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM, que refuerza la estrategia nacional contra la delincuencia y el crimen organizado", ha indicado la cuenta de X de la Presidencia de Perú.

El mandatario peruano estableció el estado de emergencia el pasado 22 de octubre por un período de 30 días, limitando derechos como la inviolabilidad del domicilio o la libertad de reunión y movimiento con el objetivo de controlar la violencia desatada en las calles del país en los últimos meses.

Con este nuevo decreto, Jerí introduce medidas como la prohibición de circular dos personas en una misma moto o la utilización de drones y cámaras equipados con tecnología para el reconocimiento facial, cuya información será comprobada con los datos de las distintas agencias estatales y cuerpos policiales para identificar posibles sospechosos de crimen.

Además, las autoridades peruanas han creado el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), liderado por la Policía Nacional de Perú y que integra a efectivos del Ejército, la Fiscalía o la Dirección Nacional de Inteligencia, así como a los alcaldes de ambas ciudades afectadas.

Las cárceles también contarán con mayores restricciones en las visitas, la incautación de teléfonos móviles y otros aparatos prohibidos o el desmontaje de antenas ilícitas. Para ello se aumentará la seguridad y los controles a los centros penitenciarios.

Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tendrán incentivos por destacar en operativos y serán reconocidos posteriormente por su servicio.

El presidente de Perú llegó al poder con un discurso de mano dura contra el crimen tras la destitución de su antecesora, Dina Boluarte, en medio de una crisis de seguridad en el país latinoamericano.