Perú espera elevar a 100.000 millones de US$ las exportaciones en 2026

LIMA, 6 mar (Reuters) - Perú espera elevar este año a unos 100.000 millones de dólares el valor de sus exportaciones totales, dijo el viernes la primera ministra Denisse Miralles, lo que sería otra cifra récord tras registrar ventas por unos 90.000 millones de dólares en 2025.

"Es una meta retadora, pero con el apoyo del sector público sé que lo vamos a lograr", dijo Miralles en un discurso durante un evento con empresarios exportadores.

Las exportaciones son lideradas por el sector minero, con poco más del 60% del total, seguida por el agroexportador que ha crecido fuertemente en los últimos años.

China se mantiene como el principal socio comercial de Perú, concentrando el 32% del total exportado del país, en su mayor parte cobre, del cual Perú es el tercer mayor productor mundial.

El impulso de las ventas a China se produce tras la entrada en operaciones a fines de 2024 del megapuerto Chancay en la costa central de Perú, construido por una firma china, lo que abrió una nueva ruta comercial directa entre Asia y Sudamérica.

(Reporte de Marco Aquino Editado por Javier Leira)