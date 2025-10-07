LA NACION

Perú espera inversión saudí para desarrollar proyectos de litio, cobre: ministro

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Perú espera inversión saudí para desarrollar proyectos de litio, cobre: ministro
Perú espera inversión saudí para desarrollar proyectos de litio, cobre: ministroFoto PCGS

LIMA, 7 oct (Reuters) - Perú espera firmar un memorando de entendimiento con Arabia Saudita en noviembre para desarrollar proyectos de litio, cobre y otros minerales estratégicos, dijo el martes el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero.

En una entrevista con Reuters, Montero destacó que se espera que las estatales Petroperú y Petroecuador firmen un acuerdo el 24 de octubre para vincular sus lotes de crudo amazónicos y suministrar a la refinería peruana de Talara.

El funcionario dijo además que los lotes de petróleo en alta mar que está explorando Chevron podrían alcanzar una producción de entre 250.000 y 300.000 barriles por día o más. (Reporte de Marco Aquino Editado por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. Postales que conspiran contra un milagro electoral libertario
    1

    Postales que conspiran contra un milagro electoral libertario

  2. Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero
    2

    Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero en la causa abierta por la denuncia de Juan Grabois

  3. Con la presencia de Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata
    3

    Con la presencia de Javier Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata

  4. Un gran show rockero para despedir a Espert
    4

    De no creer | Un gran show rockero para despedir a Espert

Cargando banners ...