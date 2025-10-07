Perú espera inversión saudí para desarrollar proyectos de litio, cobre: ministro
LIMA, 7 oct (Reuters) - Perú espera firmar un memorando de entendimiento con Arabia Saudita en noviembre para desarrollar proyectos de litio, cobre y otros minerales estratégicos, dijo el martes el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero.
En una entrevista con Reuters, Montero destacó que se espera que las estatales Petroperú y Petroecuador firmen un acuerdo el 24 de octubre para vincular sus lotes de crudo amazónicos y suministrar a la refinería peruana de Talara.
El funcionario dijo además que los lotes de petróleo en alta mar que está explorando Chevron podrían alcanzar una producción de entre 250.000 y 300.000 barriles por día o más. (Reporte de Marco Aquino Editado por Javier Leira)
