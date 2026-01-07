Perú evalúa dar en concesión activos clave de estatal Petroperú, o participación a privados

Por Marco Aquino

LIMA, 7 ene (Reuters) - Perú evalúa dar en concesión o una participación a privados en activos clave de la estatal Petroperú, entre ellos su nueva refinería de US$ 5.600 millones, en busca de revertir una severa crisis que golpea a la firma, dijo el miércoles a Reuters el jefe de la agencia gubernamental promotora de inversiones.

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión, afirmó que el ingreso de capitales privados también sería en el Oleoducto Norperuano de 1.100 kilómetros en el norte del país, también de Petroperú y que actualmente está inactivo.

El Gobierno de Perú aprobó horas antes del Año Nuevo una reorganización patrimonial de Petroperú, que ha recibido del Estado directa o indirectamente unos 17.880 millones de soles (unos US$ 5.300 millones) en los últimos tres años para asegurar su operación, según datos oficiales.

Del Carpio dijo que en un plazo de dos meses Proinversión diseñará un plan que separará las unidades de negocio de Petroperú para dar paso a inversores privados y asumir riesgos.

"Es un modelo de gestión, que contempla la identificación de un inversionista privado que se haga cargo de gestionar la refinería para lo cual tendrá que inyectar capital", señaló.

El ejecutivo refirió que se evaluará el porcentaje de participación o aumento de capital privado en los activos de Petroperú, ante los riesgos operativos y administrativos en la refinería, pero aseguró que "no se trata de una privatización".

La Refinería de Talara fue modernizada con una inversión que duplicó el monto proyectado, financiado con la emisión de bonos globales o reapertura de deuda por US$ 3.000 millones y préstamos de bancos privados por US$ 1.300 millones.

Además de su refinería, Petroperú -una de las dos mayores petroleras del país- opera o tiene en concesión seis lotes de crudo con una producción limitada. Además cuenta con una cadena de distribución y comercialización de combustibles.

Del Carpo dijo que la petrolera está bajo presión de sus acreedores. "Estamos reuniéndonos con los acreedores de Petroperú que se han acercado (...) vamos a reunirnos también con los representantes de los bonistas para darle tranquilidad respecto a este plan", señaló.

"Se va a cumplir con el pago a todos los acreedores, es un mensaje claro que queremos dar", manifestó, antes de agregar que la cita con los bonistas sería "en las próximas semanas". Petroperú reportó el 2024 pérdidas de US$ 774 millones y las pérdidas netas hasta octubre del 2025 eran de unos 479 millones, según la empresa, mientras que la deuda a proveedores sumaron US$ 764 millones hasta diciembre del año pasado.

Con respecto al oleoducto, Del Carpo expresó que "es un potencial bloque patrimonial" con mucho atractivo para el sector privado. "Es una oportunidad para hacer joint venture o asociación pública privada para ampliar el oleoducto".

El potencial del oleoducto, que ha sufrido constantes atentados y protestas de comunidades indígenas que han frenado sus actividades, es que se puede transportar crudo desde Ecuador, un plan que ya está en manos de Petroperú. (Reporte de Marco Aquino)