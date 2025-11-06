Perú evalúa salvoconducto para exministra asilada en embajada de México en medio de crisis diplomática

Por Marco Aquino

LIMA, 6 nov (Reuters) - Perú decidirá esta semana si otorga un salvoconducto a una exprimera ministra opositora que se encuentra asilada en la embajada de México en Lima, mientras busca minimizar posibles efectos en el comercio bilateral tras el quiebre de las relaciones diplomáticas entre ambos países por este caso.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, dijo la noche del miércoles a Reuters que un equipo de juristas analizaba el caso para tener una "decisión de Estado" sobre un salvoconducto para Betssy Chávez, la última jefa de ministros del destituido expresidente izquierdista Pedro Castillo.

"Es un análisis que hemos pedido que se haga de manera rápida, pero con la pausa necesaria para hacerlo bien. Yo espero que el transcurso de la semana ese estudio esté terminado", dijo De Zela en la sede la cancillería en el centro de Lima.

El canciller espera viajar el sábado 8 de noviembre a Colombia, para participar en una cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la Unión Europea.

Aunque Perú y México no tenían respectivos embajadores desde inicios del 2023 en una disputa por el apoyo del gobierno mexicano al destituido Castillo, el nuevo nivel de relaciones ocurre semanas después de que asumiera como presidente interino de Perú, José Jerí, tras la destitución de Dina Boluarte.

México mantiene en asilo político a los hijos y esposa de Castillo desde fines del 2022, cuando el exmandatario fue expulsado y arrestado para enfrentar un procesado por el delito de "rebelión" tras intentar disolver el Congreso.

De Zela afirmó que los juristas de la cancillería evalúan los términos de la "Convención de Caracas de 1954", que México citó para dar asilo diplomático a Chávez, quien estaba siendo procesada por el presunto delito de conspiración contra el Estado y participación en el intento de cerrar el Congreso.

"Nosotros tenemos el interés de tener buenas relaciones con todos los países de la región y siempre existe la voluntad del Perú de que así sea, siempre en cuando se entienda claramente que no puede haber intervención en los asuntos internos", dijo.

Perú rompió el lunes relaciones con México por el "acto inamistoso" el país del norte al otorgar asilo a Chávez, para quien la fiscalía peruana ha solicitado 25 años de prisión.

Chávez, que ha negado los cargos en su contra, había estado en prisión desde junio del 2023 y fue liberada por un juez en septiembre de este año para que asuma su defensa en libertad.

"México a construido una especie de realidad paralela donde hay una persecución política que no existe", afirmó de Zela.

El canciller manifestó que el gobierno tratará de "minimizar los efectos negativos" que puedan traer la ruptura de relaciones entre dos países que forman parte de la Alianza de Pacifico, un bloque económico que integran además Chile y Colombia.

"Nosotros estamos haciendo todo tipo de esfuerzos para contener ese tema dentro del ámbito político y tratar de que no afecte el ámbito comercial, el turismo y especialmente que no afecte el área consular de ambos países", señaló.

El comercio bilateral entre Perú y México sumó el año pasado unos US$2.507 millones, con una balanza a favor del país del norte que exportó US$1.620 millones e importó US$888 millones, según datos de Gobierno de Lima. (Reporte de Marco Aquino; Editado en Español por Ricardo Figueroa)