Perú: Exigen necropsia para transgénero muerto en Indonesia

LIMA (AP) — Activistas peruanos por los derechos de las personas LGBT exigieron el miércoles frente a la fiscalía en Lima realizar una necropsia al cadáver de un peruano transgénero fallecido en la isla de Bali, quien fue detenido por la policía de Indonesia luego de que arribó para celebrar su luna de miel.

La muerte de Rodrigo Ventocilla, de 32 años y estudiante de posgrado de la Universidad de Harvard, ocurrió el 11 de agosto en un hospital de esa isla turística del país asiático. Posteriormente su esposo peruano Sebastián Marallano también fue detenido cuando llegó para ayudarlo. La pareja había contraído matrimonio previamente en Chile.

"Fue detenido por su identidad de género. Su documento de identidad no coincidía con su aspecto; eso hizo que fuera un sospechoso para la policía de Indonesia. Fue extorsionado, torturado y ha muerto", dijo a The Associated Press Luzmo Henríquez, representante de la familia del fallecido.

El cuerpo de Ventocilla partió de Indonesia y deberá llegar a Lima en los primeros días de septiembre, confirmó la AP. Los familiares del fallecido piden la necropsia en Perú para conocer las verdaderas razones de su muerte.

Las autoridades de Indonesia niegan haber cometido cualquier acto de violencia y discriminación.

"Todo fue conforme a la operación estándar. No podemos actuar mal con él, sobre todo porque es un extranjero”, indicó el lunes Stefanus Satake Bayu Setianto, portavoz de la policía de Bali.

Según las autoridades de ese país, Ventocilla fue detenido por agentes de aduanas la noche del 6 de agosto en el aeropuerto internacional de Bali después de que se le encontrara un pastel que se sospechaba contenía cannabis, con un peso total de 231,65 gramos. Fue entregado a la Dirección de Estupefacientes de la Policía de la isla para que siguiera investigando.

Ventocilla tomó sus medicamentos el 8 de agosto por la noche y fue llevado al hospital a la mañana siguiente. El portavoz policial de Bali dijo que Ventocilla “tenía síntomas de depresión y trajo medicamentos de médicos de su país”. Se le hizo una evaluación de su estado de salud con la ayuda de un intérprete, pero vomitó y tuvo dolores de estómago después de tomar las medicinas, y finalmente fue llevado al hospital, donde murió.

La familia de Ventocilla no cree esa versión, y esta semana presentó una denuncia ante la fiscalía peruana contra la policía de Indonesia por el presunto delito de tortura, y contra el cónsul peruano en ese país, Julio Tenorio Pereyra, por no acudir a tiempo para garantizar los derechos de la pareja de peruanos.

La semana pasada activistas por los derechos de las personas LGBT protestaron frente a la cancillería peruana. Se quejaron de que las autoridades peruanas no habían investigado de forma independiente la muerte de Ventocilla y habían acogido la versión de las autoridades de Indonesia sin someterla a cuestionamientos.

El periódico estudiantil The Harvard Crimson indicó que Ventocilla “era un miembro fundador de Diversidades Trans Masculinas, una organización peruana de defensa de los derechos trans”, y estudiaba para terminar una maestría en administración pública en desarrollo internacional.

La familia de Rodrigo Ventocilla dijo la semana pasada en un comunicado que el reclamo de justicia y verdad persigue también el objetivo de mejorar la calidad del servicio de asistencia a los peruanos en el exterior "sin preferencias de clase, género, etnia u otras”.

_____

La periodista de The Associated Press Edna Tarigan contribuyó desde Yakarta.