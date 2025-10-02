Perú expulsa a argentino sospechoso de asesinato de tres mujeres por presunto ajuste de cuentas

LIMA (AP) — El Ministerio del Interior de Perú anunció el jueves que expulsó a un argentino capturado en Lima y buscado por el brutal asesinato de tres jóvenes mujeres en Buenos Aires, al parecer por un ajuste de cuentas del narcotráfico.

En una resolución publicada en el diario oficial El Peruano el ministerio indicó que envió a dos policías peruanos que custodiarán a Matías Ozorio, de 28 años, quien ingresó de forma irregular al país. El triple crimen provocó protestas en Argentina.

La policía peruana en coordinación con la policía de la provincia de Buenos Aires capturó el martes a Ozorio y al peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, aparente jefe del argentino. Las autoridades han indicado que probablemente Valverde seguirá un trámite de extradición.

Valverde y Ozorio fueron presentados a la prensa en la sede de la policía antidrogas de Lima donde Valverde negó las acusaciones de estar involucrado con el triple crimen.

Ozorio sería lugarteniente de Valverde Victoriano, apodado “Pequeño J”, señalado como el líder de una banda de narcotraficantes que operaba desde una barriada de Buenos Aires y que, según la hipótesis de la justicia argentina, habría dado la orden de ejecutar a Morena Verdi y Brenda Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, el pasado 20 de septiembre.

Las jóvenes fueron encontradas sepultadas en el jardín de una casa de Florencio Varela, situada a 26 kilómetros al sur de Buenos Aires. De acuerdo con las autopsias, las tres sufrieron diversas torturas antes de ser asesinadas en lo que habría sido una emboscada.

Según las autoridades argentinas, los asesinatos habrían sido una venganza perpetrada por una banda de narcotraficantes integrada por argentinos y peruanos debido al presunto robo de cocaína.

En total son nueve los detenidos por el caso, tres peruanos y seis argentinos.

Las autoridades argentinas buscan a otros dos hombres que habrían llevado a las mujeres a la casa donde finalmente fueron asesinadas y que no han sido identificados.