Perú extraditará a líder de organización criminal preso en Paraguay

Un importante líder de una organización criminal dedicada a la extorsión y sicariato en Perú, prófugo desde 2022, será extraditado en los próximos días desde Paraguay, informó el domingo la policía peruana.

Erick Moreno, líder de "Los Injertos del Cono Norte", se encuentra preso desde septiembre en Paraguay, tras su captura cerca de Asunción en un operativo contra el crimen organizado.

"Este miércoles 28, las autoridades de Paraguay estarán entregando a Erick Moreno para que responda ante la justicia peruana por todas las muertes, secuestros, extorsiones y explosiones que se le atribuyen", dijo el domingo a periodistas el comandante general de la policía de Perú, Óscar Arriola.

"Va a estar al frente de los tribunales y la condena es muy sencilla de predecir: cadena perpetua", aseguró.

El ministerio del Interior de Perú había ofrecido una recompensa de US$286.000 por información que llevase a la ubicación y captura de "El Monstruo" Moreno, uno de los criminales más peligrosos y buscados del país.

Moreno se desplazaba desde 2022 por varios países sudamericanos, entre ellos Brasil.

En diciembre de 2023 fue condenado a 32 años de prisión por los delitos de hurto, homicidio, sicariato y comercialización de drogas.

La extorsión aumentó 19% en Perú, con 26.585 denuncias frente a las 22.361 de 2024, según cifras oficiales.

En Perú operan tanto bandas locales como de Colombia, Ecuador y Venezuela, según la policía.