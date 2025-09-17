LA NACION

Perú firma modificación contrato que permite ingreso formal de Chevron y Westlawn

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Perú firma modificación contrato que permite ingreso formal de Chevron y Westlawn
Perú firma modificación contrato que permite ingreso formal de Chevron y Westlawn

(Agrega detalles y contexto)

LIMA, 17 sep (Reuters) - La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció el miércoles la firma de la modificación de un contrato de exploración y explotación de hidrocarburos que permite el ingreso formal de las petroleras Chevron y Westlawn en el norte del país.

El contrato oficializa la incorporación de Chevron y Westlawn en un consorcio operado por la petrolera Anadarko para trabajar en los lotes offshore Z-61, Z-62 y Z-63 ubicados frente a las costas de la región de La Libertad.

"La llegada de Chevron (...) envía un mensaje claro y contundente: el Perú es un país confiable, serio y estable para la inversión de gran escala", dijo Boluarte en una ceremonia en Palacio de Gobierno.

"Si la exploración confirma las reservas de petróleo y gas, estaremos ante un verdadero renacer energético con capacidad de asegurar muestro crecimiento económico por décadas", agregó.

Anadarko y Chevron tendrán un 35% de participación en el consorcio, mientras que el 30% restante quedará en manos de Westlawn, según datos del Gobierno, que antes había anunciado una inversión de US$100 millones en la fase inicial de los trabajos de exploración.

La modificación del contrato fue firmado por ejecutivos de las tres compañías petroleras y de la estatal Perupetro.

"Es un proyecto que venimos trabajando desde hace años, es un nuevo inicio a una aventura que vemos con mucho optimismo y que esperamos sea haga realidad", dijo Pedro Romero, vicepresidente de exploración internacional de Occidental Petroleum Corporation, que tiene como subsidiaria a Anadarko, en un discurso. (Reporte de Marco Aquino Editado por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. La racha histórica y el invicto de Palmeiras que River debe sortear
    1

    River debe sortear una racha histórica y el invicto de Palmeiras en un duelo crucial de la Copa Libertadores

  2. Un grupo de orcas sembró el pánico al hundir un barco turístico en Portugal
    2

    Portugal, en alerta después de que un grupo de orcas hundiera un yate turístico frente a Lisboa

  3. Caputo dijo que analizan distintas alternativas para cumplir con los vencimientos de deuda
    3

    Caputo dijo que analizan distintas alternativas para cumplir con los vencimientos de deuda

  4. Pedían plata en semáforos y montaban cuarteles truchos en la Ciudad
    4

    Cayeron 29 bomberos falsos: pedían plata en semáforos y montaban cuarteles truchos en la Ciudad

Cargando banners ...