Perú.- Fiscalía de Perú solicita a España la extradición del lugarteniente de una organización de sicarios detenido en Madrid

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía de Perú ha anunciado este jueves que ha solicitado a las autoridades españolas la extradición de Ángel Marín, conocido como 'Negro Marín', importante lugarteniente de la organización criminal peruana Los Sanguinarios de la Construcción, que se había fugado a España en 2022.

"La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada requirió ante el juzgado la extradición activa con fines de prisión preventiva a España para Miguel Marín (...) por los delitos de lesiones graves y homicidio", reza un mensaje publicado por el Ministerio Público en su perfil de la red social X.

Lima apunta a que Marín integraría el mencionado grupo criminal, liderado por Adam Lucano, alias 'El Jorobado', y que estaría dedicado a cometer actos extorsivos, cobro de cupos en eventos municipales y obras de construcción, asesinatos, lesiones graves seguidas de muerte.

"(Todo) ello a través del uso de armas de fuego, violencia y amenazas para intimidar a sus víctimas, causando temor, inseguridad y zozobra en la población", ha indicado el organismo andino.

Marín --que se había realizado operaciones estéticas con el fin de evitar ser identificado por parte de las autoridades-- fue detenido a principios de mes en la localidad madrileña de Parla. Se le vincula al asesinato de transportistas, artistas, empresarios y comerciantes de la capital peruana.