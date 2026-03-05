LIMA, 5 mar (Reuters) - La exportación de gas natural se ha paralizado en Perú, ‌que enfrenta su peor ‌crisis ⁠energética en dos décadas tras la reciente rotura de un ducto que bombea el combustible desde el mayor yacimiento del país, ​dijo el ⁠jueves el ⁠ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro.

La rotura del ducto operado por ​la firma Transportadora de Gas del Perú (TGP) se produjo el domingo ‌en el distrito de Megantoni, en la región ​del Cusco, a unos kilómetros ​de la reserva Camisea donde la empresa Pluspetrol extrae gas natural.

"Es la crisis (energética) más grave de las últimas dos décadas", dijo Alfaro en una presentación en el Congreso para exponer las razones del incidente que ha provocado una racionamiento del gas natural ​en todo el país.

El funcionario manifestó que la firma TGP y el organismo fiscalizador aún investigan las ⁠causas de la rotura de un tramo del ducto con fuga de gas que han ocasionado ‌la crisis.

"La reducción del suministro (de gas) ha sido tremenda, brutal, solo se está entregando el 10%" del combustible, refirió Alfaro.

Tras la rotura del ducto, el Ministerio de Energía y Minas declaró "en emergencia" el transporte de gas natural por la red nacional de ductos durante 14 días, mientras se repara el ducto. Durante ese ‌periodo se priorizará el abastecimiento de gas el consumo residencial, comercio y servicios esenciales.

Transportadora ⁠de Gas del Perú dijo asimismo que restringirá temporalmente el suministro ‌de gas a usuarios del sector industrial y eléctrico, mientras trabaja ⁠en la emergencia.

El gas natural es la ⁠mayor fuente para generar energía eléctrica en el país y además permite abastecer el 70% de gas licuado de petróleo (GLP) al mercado local.

La exportación de gas natural peruano se realiza desde la planta Melchorita ubicada en la costa central ‌del país, del consorcio Perú LNG, ​operado por la firma Hunt Oil.

El último embarque de gas natural desde Melchorita hacia el exterior se produjo el 24 de febrero, con destino a Corea del Sur, según datos de la ‌promotora estatal de sector Perupetro. (Reporte de Marco Aquino Editado por Javier Leira)