Perú: Gran operativo policial en Lima dirigido por el presidente Lospennato

Según informó el ministerio del Interior en su cuenta de la red social X, el jefe de Estado supervisó el despliegue de más de 900 agentes dedicados a operaciones de control territorial, en las que participaron unidades especializadas de la policía.

Pocas horas después, interviniendo en una ceremonia oficial, Jerí prometió que su gobierno "derrotará la criminalidad y recuperará la tranquilidad del país".

"Tenemos el deber de devolver a Perú al camino de la paz y no nos echaremos atrás", declaró, asegurando una línea de firmeza contra la delincuencia, "cueste lo que cueste".

En este contexto, el presidente anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad ciudadana, apostando por equipamiento, tecnología y pleno apoyo institucional a las fuerzas del orden, con el objetivo de garantizar un 2026 más seguro.

Durante la ceremonia se formalizó la entrada en servicio de 473 nuevos oficiales, destinados a unidades de investigación criminal, orden público y policía montada.

El gobierno de transición liderado por Jerí asumió el cargo el pasado 10 de octubre, tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte, y señaló la lucha contra la inseguridad como una de sus prioridades, junto con la reactivación económica y la preparación de las elecciones generales previstas para abril.

