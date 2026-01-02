Perú: Guerra del oro, tres mineros muertos en socavón

Según informes iniciales, las tres víctimas intentaron ingresar ilegalmente a una mina propiedad de la empresa minera La Poderosa y fueron abatidos por agentes de seguridad privada, pero las versiones de los familiares difieren de las oficiales.

Según la emisora local La Cadena, basándose en testimonios de familiares, el número de muertos podría aumentar, con más de 10 fallecidos. "Sacaron tres cuerpos, pero los demás siguen dentro de la mina. No quieren sacarlos; quieren desaparecerlos", declararon los familiares.

En abril de 2025, en la misma zona de Pataz, se produjo una masacre de 13 mineros secuestrados por un grupo de sicarios del crimen organizado como parte de una guerra abierta para apoderarse de los recursos auríferos de la zona. (ANSA).