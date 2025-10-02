Perú: Juan Manuel Cavero Solano asume como nuevo ministro de Justicia de Perú, el sexto de la presidenta Boluarte

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

Juan Manuel Cavero Solano ha tomado posesión este jueves como nuevo ministro de Justicia de Perú, el sexto bajo el mandato de la presidenta Dina Boluarte, después de que su antecesor en el cargo, el polémico Juan José Santiváñez, dimitiera para poder presentarse a las elecciones previstas para 2026.

Solano había ejercido hasta su designación como jefe de asesores del Ministerio de Justicia, al que llegó Santiváñez hace tan solo 39 días a pesar de que apenas pocos meses atrás fue destituido por el Congreso en base a su incapacidad para hacer frente a la inseguridad que azota y sigue sufriendo el país.

En el tiempo que ha estado al frente de Justicia, Santiváñez ha visto cómo la Fiscalía registraba su domicilio por un delito de abuso de poder relacionado con el cierre de la Diviac, una oficina anticorrupción que investigaba a Boluarte, y la Justicia prohibía su salida del país durante 18 meses por otro caso que tiene que ver con el soborno de un testigo en 2021 cuando ejercía como abogado.

La salida de Santiváñez se da además en vísperas de que este viernes el Congreso debatiera su destitución después de que la prensa publicara una conversación con el primer ministro, Eduardo Arana, sobre un supuesto trato de favor a un policía encarcelado por sus vínculos con el grupo criminal conocido como Los Pulpos.

Desde que Dina Boluarte asumiera el cargo de presidenta tras la caída en desgracia de Pedro Castillo en diciembre de 2022, han sido cerca de 60 los ministros que han ocupado su gabinete desde entonces, siendo las carteras de Interior y Educación las que han pasado por más manos.

Todo ello no ha impedido que Boluarte haya logrado unos índices de desaprobación no solo en su país, sino en toda la región, colocándola como una de las peores líderes peor valoradas de América Latina.