Perú jugará amistosos con Senegal y Honduras en marzo

La selección de fútbol de Perú, que dirige el brasileño Mano Menezes, enfrentará en partidos amistosos a sus similares de Senegal y Honduras durante la doble fecha FIFA de marzo, informó este lunes la Federación Peruana (FPF).

En el primer encuentro enfrentará a Senegal, vigente monarca de la Copa África y clasificado al Mundial, el 28 de marzo en el Stade de France, en París.

Tres días después la blanquirroja medirá fuerzas frente a la selección de Honduras en el Estadio Municipal de Butarque de Madrid.

"La bicolor vuelve a las canchas para disputar sus amistosos internacionales", indicó la FPF en referencia a los duelos de Perú, que no clasificó a la Copa del Mundo de Norteamérica y empieza su renovación pensando en la cita de 2030.

Menezes asumió como nuevo DT de Perú el 29 de enero con el compromiso de que la selección peruana "sea protagonista".

Perú se clasificó a solo un Mundial en este siglo, el de Rusia 2018, con el argentino Ricardo Gareca como técnico.

En las pasadas eliminatorias selló la peor campaña de su historia, al quedar noveno entre diez selecciones.