Perú: La andaluza BS3 Ingenieros impulsa su expansión en España tras consolidarse en Latinoamérica

SEVILLA, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

Ingenieros BS3, firma especializada en ingeniería e instalaciones, inicia una nueva etapa de crecimiento en España tras consolidar su presencia en Perú y otros mercados de Latinoamérica. La compañía fue fundada por los emprendedores andaluces Alejandro Garrido y Juan García, quienes cuentan con una amplia trayectoria internacional, especialmente en países de Latinoamérica. Han participado en proyectos de referencia como la remodelación de la Clínica Sanna en Lima, la automatización de la zona de combustible del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez --principal infraestructura aeroportuaria del país--, el diseño e instalación de oficinas para Mercado Libre y Emerson en Perú, además de proyectos para Inditex en Ecuador y la Caja Araucana en Chile. Con esta experiencia como aval, en 2024 impulsaron BS3 Ingenieros con el objetivo de trasladar ese know-how a España. "Hemos identificado un enorme potencial en sectores como retail, hospitality, salud, educación, industria y corporativo", explica Juan García. Entre sus primeros proyectos destacan la climatización de inmuebles para grandes operadores junto a clientes como Serveo o la multinacional ISS, así como alianzas estratégicas con compañías de referencia en climatización y automatización como Regin Controls Ibérica. La firma, con sede en Sevilla, Granada y Lima, prevé cerrar 2025 con una facturación próxima a los dos millones de euros y estima crecer un 30% en 2026. "Es una previsión prudente; creemos que el mercado ofrece mucho más recorrido", señala Garrido. Uno de los principales retos del sector sigue siendo la falta de profesionales cualificados. Para afrontarlo, BS3 Ingenieros ya trabaja en la incorporación a Andalucía de técnicos e ingenieros con los que ha colaborado en la última década en Perú. "En los próximos meses se unirán seis profesionales, y nuestra intención es ampliar este número de manera progresiva", añade Garrido. Se trata de profesionales con sólida formación y experiencia, y con una gran motivación por crecer profesionalmente en España. Paralelamente, la compañía sigue manteniendo su foco en Latinoamérica, donde sus fundadores acumulan más de una década de experiencia en proyectos de diseño e instalaciones. En Perú, desde 2024, la empresa ha alcanzado una facturación superior a seis millones de euros, apoyándose en nuevas alianzas locales y generando oportunidades para empresas españolas interesadas en la región. "Perú es un mercado en crecimiento, con gran potencial en infraestructuras y turismo; nuestro conocimiento del entorno nos permite no solo crecer allí, sino también abrir puertas a otros actores", concluye García.

BS3 Ingenieros ofrece soluciones integrales de ingeniería MEP, abarcando desde el diseño y ejecución hasta la supervisión y el mantenimiento.

Su propuesta diferencial combina proximidad, calidad técnica y cumplimiento riguroso de plazos, factores que se han convertido en su mejor carta de presentación tanto en España como en Latinoamérica.