Perú.- La ex primera dama peruana Nadine Heredia pide al Supremo de Brasil que impida su extradición

La ex primera dama de Perú Nadine Heredia ha pedido al Tribunal Supremo de Brasil que impida su extradición, el traslado de la sentencia en su contra, la petición de prisión internacional o de restricción de movimientos, así como la admisión de pruebas o testimonios de los tribunales peruanos que la señalan en el caso Odebrecht.

La defensa legal de Heredia sostiene que dicha cooperación supondría "continuar con un proceso penal basado en pruebas ilícitas" e "indiscutiblemente poco fiable", tal y como ya señaló este mismo tribunal, apunta la petición, que recoge G1.

El expresidente Ollanta Humala y Heredia fueron condenados en abril de este año a quince años de prisión por blanqueo de capitales y financiación irregular del Partido Nacionalista Peruano durante las campañas electorales de 2006 y 2011.

Los dos fueron acusados de recibir sobornos de la constructora Odebrecht y fondos del gobierno del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez. Sin embargo, a diferencia de su marido, Heredia, aquejada de un cáncer, no fue detenida y buscó refugio en la Embajada de Brasil en Lima.

Desde allí partió rumbo a Brasil después de lograr un salvoconducto de las autoridades peruanas en base al cáncer que padecía. Además de a ella, también se concedió asilo diplomático al hijo menor de edad del matrimonio.