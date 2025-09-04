Perú: la Justicia de Perú ordena la puesta en libertad inmediata del expresidente Martín Vizcarra

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) - El Tribunal Supremo de Perú ha ordenado este miércoles la excarcelación inmediata del expresidente del país Martín Vizcarra (2018-2020), que cumple una condena de cinco meses de prisión preventiva desde el pasado 13 de agosto en el marco de un caso por cohecho pasivo propio. Así lo ha decretado la Sala Penal Nacional del Supremo al estimar "infundada" la motivación para la prisión preventiva ordenada en su contra, después de que a mediados de agosto el juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, alegara un peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del exmandatario. Los magistrados Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde han respondido favorablemente al recurso presentado por la defensa de Martín Vizcarra contra la prisión preventiva, al entender que los elementos de la Fiscalía, como el arraigo familiar y laboral del expresidente, no eran suficientemente graves como para fundamentar la medida. El exmandatario ha descrito la resolución en sus redes sociales como "una corrección al error que nunca debió haberse cometido". "Durante 21 días fui privado de mi libertad, enfrentando un traslado injustificado y atentados a mi dignidad, que vulneraron mis derechos y generaron incertidumbre sobre mi integridad personal", ha denunciado, al tiempo que ha mostrado su agradecimiento por las "muestras de apoyo y aliento" de sus conciudadanos, familiares y amigos, en "los momentos más difíciles". Con todo, Martín Vizcarra seguirá siendo investigado como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio durante la licitación de unas obras cuando fue gobernador en Moquegua, en el sur del país. En concreto, se corresponderían con dos obras públicas: 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.