Perú: La ONU critica la ley de amnistía en Perú por ser "una afrenta a las víctimas"
MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk,
se ha confesado "consternado" por la promulgación en Perú de una ley
de amnistía para policías, militares y grupos de autodefensa
procesados por violaciones contra los Derechos Humanos durante el
conflicto interno, ya que representa "una afrenta a las víctimas".
"Es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia,
reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad", ha
lamentado el Alto Comisionado, horas después de que la presidenta
peruana, Dina Boluarte, estampase su firma en un proyecto polémico
que también han criticado otras organizaciones defensoras de los
Derechos Humanos.
Turk considera que la ley es "un paso atrás en la búsqueda de
justicia y reconciliación en Perú", por lo que ha llamado a las
autoridades del país sudamericano a derogarla "inmediatamente".
De lo
contrario, cientos de personas puedan beneficiarse de una amnistía
que, según la ONU, incumple además la legislación ya en vigor en
Perú.
El Congreso aprobó el proyecto de ley a principios de julio y, tras
ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Perú que
se abstuviera de implementarlo hasta analizar la compatibilidad de la
amnistía con órdenes emitidas anteriormente sobre la investigación de
abusos cometidos durante el conflicto armado (1980-2000).
Boluarte, sin embargo, ha seguido adelante con la tramitación.
"¡Con
esta amnistía histórica Perú honra a sus defensores y rechaza con
firmeza cualquier intromisión externa!", reza un comunicado de la
Presidencia peruana.
Según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, entre
1980 y 2000 murieron aproximadamente 70.000 personas y más de 20.000
fueron dadas por desaparecidas.
Los tribunales peruanos han emitido
sentencias definitivas en alrededor de 150 casos y más de 600 siguen
pendientes.
