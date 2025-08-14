Perú: La ONU critica la ley de amnistía en Perú por ser "una afrenta a las víctimas"

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk,

se ha confesado "consternado" por la promulgación en Perú de una ley

de amnistía para policías, militares y grupos de autodefensa

procesados por violaciones contra los Derechos Humanos durante el

conflicto interno, ya que representa "una afrenta a las víctimas".

"Es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia,

reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad", ha

lamentado el Alto Comisionado, horas después de que la presidenta

peruana, Dina Boluarte, estampase su firma en un proyecto polémico

que también han criticado otras organizaciones defensoras de los

Derechos Humanos.

Turk considera que la ley es "un paso atrás en la búsqueda de

justicia y reconciliación en Perú", por lo que ha llamado a las

autoridades del país sudamericano a derogarla "inmediatamente".

De lo

contrario, cientos de personas puedan beneficiarse de una amnistía

que, según la ONU, incumple además la legislación ya en vigor en

Perú.

El Congreso aprobó el proyecto de ley a principios de julio y, tras

ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Perú que

se abstuviera de implementarlo hasta analizar la compatibilidad de la

amnistía con órdenes emitidas anteriormente sobre la investigación de

abusos cometidos durante el conflicto armado (1980-2000).

Boluarte, sin embargo, ha seguido adelante con la tramitación.

"¡Con

esta amnistía histórica Perú honra a sus defensores y rechaza con

firmeza cualquier intromisión externa!", reza un comunicado de la

Presidencia peruana.

Según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, entre

1980 y 2000 murieron aproximadamente 70.000 personas y más de 20.000

fueron dadas por desaparecidas.

Los tribunales peruanos han emitido

sentencias definitivas en alrededor de 150 casos y más de 600 siguen

pendientes.