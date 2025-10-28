Perú: La peruana Hochschild invertirá 237 millones de euros en la primera planta de tierras raras en EEUU

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) - El conglomerado peruano Hochschild, a través de su filial Aclara Resources, invertirá US$277 millones (237 millones de euros) en el desarrollo de la primera planta de separación de tierras raras en Estados Unidos, según ha informado la compañía en un comunicado. La instalación se construirá en un terreno de 33 hectáreas ubicado en el puerto de Vinton, en una zona certificada por Desarrollo Económico de Luisiana (LED) que permite acelerar el inicio de las obras. Según las estimaciones de la compañía, el inicio de operaciones, sujeto al cierre de los acuerdos de financiamiento y compra, está programado para 2027. Aclara Resources proyecta una producción anual de 200 toneladas de disprosio, 30 toneladas de terbio y 1400 toneladas de neodimio-praseodimio, todos ellos elementos clave para sectores como la movilidad eléctrica, la energía eólica y la robótica. En concreto, la firma prevé suministrar más del 75% de las necesidades de estas tierras raras que necesite Estados Unidos para vehículos eléctricos en 2028. "Nuestra prioridad fue identificar una ubicación que pudiera soportar un desarrollo rápido, dada la urgente necesidad de establecer un suministro confiable de estos minerales críticos", afirmó el consejero delegado de Aclara Resources, Ramón Barúa.