Perú.- La Policía refuerza la vigilancia en la Embajada de México ante la posible fuga de la ex primera ministra Chávez

MADRID, 26 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La Policía de Perú ha reforzado el dispositivo de seguridad en los alrededores de la Embajada de México en Lima ante una posible fuga de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien solicitó el derecho de asilo a principios de noviembre, en medio de las acusaciones de rebelión por el fallido autogolpe de 2022. El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, ha supervisado personalmente el nuevo despliegue, el cual ha justificado para evitar una posible fuga aprovechando algún tipo de "descuido" durante las fechas de Navidad. "Nada de eso, por el contrario. Hay un gran contingente policial, se ha duplicado y triplicado desde hace unos días", ha dicho en declaraciones a Radio Exitosa, descartando a su vez que se vaya a producir algún tipo de intervención en la Embajada, tal y como sugirió hace unas semanas el presidente, José Jerí. Chávez se enfrenta a una condena de hasta once años de prisión por su implicación en el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, quien el 7 de octubre de 2022, ante la imposibilidad de poner en práctica su programa electoral, anunció la disolución del Congreso y un gobierno de excepción. Mientras tanto, Chávez continúa a la espera de recibir un salvoconducto que la permita salir del país. Perú rompió relaciones diplomáticas con México después de que decidiera dar cobijo a la ex primera ministra, una medida "desproporcionada" bajo el parecer de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.