perú lanza segundo plan de reactivación con costo equivalente a 1.620 millones dólares

LIMA, 19 mayo (Reuters) - El segundo plan de reactivación de Perú tendrá un costo equivalente a unos 1.620 millones de dólares, y estará enfocado en reducir la pobreza y apoyar el desarrollo de la infraestructura, dijo el viernes el ministro de Economía, Alex Contreras.

El gobierno puso en marcha a inicios de año un plan denominado "Con Punche Perú" para impulsar la economía del segundo mayor productor mundial de cobre, con un costo de casi 8.000 millones de soles o unos a 2.100 millones de dólares.

La economía local se recuperó levemente en marzo tras dos meses de caídas consecutivas pero anotó una caída de 0,43% interanual en el primer trimestre, afectada por protestas antigubernamentales y fuertes lluvias.

"Necesitamos un Punche 2 porque no podemos tolerar estos niveles de pobreza", dijo Contreras en conferencia de prensa. El plan tiene costo de unos 6.000 millones de soles para ayudar a poblaciones vulnerables; y para apoyar el desarrollo de la industria naval, aeroportuaria y a la pequeña empresa, agregó.

Para mejorar la capacidad operativa de principales aeropuertos y para impulsar la industria naval se destinará un equivalente de poco más de 100 millones de dólares, que complementará la infraestructura de un megapuerto que construye la china Cosco Shipping Ports en el norte del país, manifestó.

Contreras dijo que para financiar el segundo plan de reactivación se realizará reasignaciones del presupuesto público y no afectará las actuales proyecciones de déficit fiscal.

El funcionario afirmó que pese a solidez fiscal, que no requiere tomar mas deuda, el gobierno no descarta una nueva emisión de bonos. "Se busca el mejor momento, que no haya volatilidad en el mercado, en busca de tasas más bajas".

Contreras manifestó asimismo que la economía local se está recuperando y que se espera un crecimiento en abril mayor que en marzo, cuando se avanzó un 0,22% interanual. (Reporte de Marco Aquino. Editado por Javier Leira)

Reuters