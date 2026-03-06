Perú liberará "reservas de combustibles" para abastecer consumo interno por crisis energética: gobierno

LIMA, 6 mar (Reuters) - Perú liberará "reservas de combustibles" para abastecer el consumo interno en busca de reducir el impacto de una crisis energética tras la rotura de un ducto que ha racionado el uso de gas natural, dijo el viernes la primera ministra Denisse Miralles

La jefa de gabinete de ministros afirmó en una conferencia de prensa que se dispondrá el teletrabajo en las empresas públicas en la capital del país y que promoverá la misma medida en las empresas privadas durante la contingencia

La funcionaria anunció además que las clases en las escuelas y las universidades públicas y privadas de Lima y la provincia de Callao se realizarán de forma virtual durante una semana

El anuncio se produce tras los comentarios del jueves del ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, quien indicó que el país suspendía las exportaciones de gas natural y evaluaba medidas para enfrentar la peor crisis energética en 20 años luego del incidente cercano al mayor yacimiento de gas del país

Miralles manifestó que el gobierno promoverá el adelanto de vacaciones en las industrias afectadas por la crisis energética

La operadora Transportadora de Gas del Perú (TGP) cerró un tramo del ducto para aislar los daños después de detectarse una fuga el domingo. También implementó restricciones temporales al suministro de gas a usuarios industriales y del sector eléctrico mientras repara la fuga. (Reporte de Marco Aquino, editado por Daniela Desantis)