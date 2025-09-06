Perú: Más de 700 alumnos de Santander conocen Perú a través de la marioneta viajera 'Tía Meli'

SANTANDER, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

Más de 700 alumnos de once centros educativos de Santander se han beneficiado durante el pasado curso 2024/2025 del programa de interculturalidad protagonizado por la marioneta viajera 'Tía Meli', que en esta edición ha ayudado a los escolares a conocer Perú, uno de los países con mayor diversidad biológica y mayores recursos minerales del mundo y con mayor porcentaje de población extranjera en la ciudad.

Así lo ha informado en nota de prensa el concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, quien ha destacado la importancia de este programa que fomenta y promueve entre los más pequeños el respeto, la solidaridad y la interculturalidad.

Echevarría ha explicado que 'Meli' es un personaje ficticio basado en la aviadora estadounidense Amelia Mary Earhart, célebre por sus marcas de vuelo y por ser la primera mujer en hacer un vuelo solitario en el Atlántico.

Junto a su curioso sobrino Manu, la marioneta enseña a los alumnos de manera "muy divertida", los diferentes países por los que la anciana ha viajado.

Este curso el país a conocer era Perú, y la actividad se dirigía a alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaria (de 3º a 6º). Consistía en láminas para colorear y dibujar, recetas, lecturas y fichas de actividades para adentrarse en las singularidades del país, todo ello con el objetivo de promover el respeto a otras culturas.

CREADA TRAS LA PANDEMIA

El edil ha recordado que antes de 'Tía Meli' se desarrolló 'Interculturalizarte', un proyecto creado por OICOS en 2015 para fomentar los valores de respeto, tolerancia e integración de las culturas que conviven en la ciudad entre la población infantil y juvenil y de la que se beneficiaron casi 10.000 estudiantes.

Países como México, Japón, Turquía, India o Marruecos fueron motivo de estudio.

Sin embargo, dada la situación producida por la pandemia de la COVID-19, este proyecto no pudo llevarse a cabo de forma presencial como venía desarrollándose desde el año 2015.

Por ello, desde OICOS se buscó una alternativa para seguir ofreciendo este proyecto "tan demandado" entre los centros escolares de Santander y se creó el personaje de 'Tía Meli', que a día de hoy sigue ofreciéndose como recurso educativo a los centros escolares de todo Cantabria.

Los países que ha visitado hasta ahora han sido Finlandia, Rumanía, Senegal, Nicaragua y Perú.