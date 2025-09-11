Perú: Meliá construirá nuevos hoteles en la ciudad peruana de Cusco

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

Meliá Hotels International construirá nuevos hoteles en la ciudad de Cusco (Perú), antigua capital de la civilización Inca situada en los Andes, según ha confirmado la ministra de Comercio Exterior y Turismo del país de Latinoamérica, Desilú León, en una entrevista a Europa Press. Además, León ha calificado de "sumamente importante" la presencia de la firma mallorquina en la urbe peruana, ya que considera que se trata de una cadena hotelera relevante y con experiencia. Actualmente, la presencia de la compañía española en Perú se resume en dos establecimientos en la capital, Lima. Se tratan del Innside Lima Miraflores y el Meliá Lima, que celebra 25 años este 2025. Sin embargo, Meliá anunció recientemente la llegada de su marca de lujo The Meliá Collection en el país andino, que sería el tercer activo en la capital. Su apertura se producirá en dos fases: la primera en julio de 2026 con 61 habitaciones, mientras que la segunda se producirá en julio de 2027, completando 107 habitaciones. La titular de Turismo se encuentra en Madrid con motivo de la celebración del XVIII Roadshow Europa 2025, gira en la que ha presentado, ante empresarios de España y Europa, una cartera de 44 proyectos hoteleros valorados en más de US$347 millones (295,6 millones de euros) en cinco regiones del país. "Estas iniciativas buscan atraer inversión extranjera para el desarrollo de infraestructura turística de calidad, que potencie el turismo, fortalezca la competitividad territorial y promueva un modelo de desarrollo turístico sostenible e innovador", ha enfatizado la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).