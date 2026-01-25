Perú-México: Brasil asume la representación diplomática en Lima

Desde el sábado, la bandera verde y dorada ondea en la embajada de México, confirmando el acuerdo notificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

La crisis diplomática estalló en noviembre cuando México otorgó asilo a la expresidenta del consejo de ministros, Betssy Chávez, condenada a más de 11 años de prisión por rebelión relacionada con el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Perú respondió rompiendo relaciones y declarando a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum "persona non grata", calificando el asilo de injerencia indebida.

Aunque Brasil ahora gestiona los asuntos diplomáticos (excluyendo los consulares y económicos), la tensión persiste: el edificio está bajo vigilancia policial para evitar la fuga de Chávez, quien se encuentra en su interior desde el 3 de noviembre.

Con esta medida, Brasilia se convierte en la guardiana de los intereses de dos países en Lima, tras haber gestionado la representación de Venezuela tras la ruptura con Caracas. (ANSA)