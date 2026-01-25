LA NACION

Perú-México: Brasil asume la representación diplomática en Lima

Tras la ruptura de relaciones por el asilo de la ex primera ministra Betssy Chávez

Desde el sábado, la bandera verde y dorada ondea en la embajada de México, confirmando el acuerdo notificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

La crisis diplomática estalló en noviembre cuando México otorgó asilo a la expresidenta del consejo de ministros, Betssy Chávez, condenada a más de 11 años de prisión por rebelión relacionada con el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Perú respondió rompiendo relaciones y declarando a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum "persona non grata", calificando el asilo de injerencia indebida.

Aunque Brasil ahora gestiona los asuntos diplomáticos (excluyendo los consulares y económicos), la tensión persiste: el edificio está bajo vigilancia policial para evitar la fuga de Chávez, quien se encuentra en su interior desde el 3 de noviembre.

Con esta medida, Brasilia se convierte en la guardiana de los intereses de dos países en Lima, tras haber gestionado la representación de Venezuela tras la ruptura con Caracas. (ANSA)

ANSA
