Perú Moda Deco 2023 abre sus puertas al mundo para promover una industria más sostenible

Perú Moda Deco celebra su 25° aniversario, con una edición especial llevada a cabo los días 19 y 20 de octubre del 2023, bajo el concepto In harmony with the world.

El evento comercial más destacado de la industria de la vestimenta y decoración del Perú, ha sido un escaparate excepcional desde sus inicios, para dar a conocer al mundo lo mejor de la oferta exportable peruana de prendas de algodón, alpaca y prendas para bebés y niños, así como calzados, joyería y productos de decoración y regalo.

Como todos los años, Perú Moda Deco abre sus puertas a todos los profesionales del sector a nivel mundial, interesados en descubrir la diversidad y calidad de la oferta de la industria peruana, y establecer contactos comerciales de valor en un entorno lleno de innovación, cultura y tendencias. En esta edición, participarán 200 empresas de las distintas regiones del país sudamericano.

Perú Moda Deco cumple 25 años resaltando la riqueza y sostenibilidad de los recursos naturales peruanos, promoviendo prendas y productos elaborados con materiales originarios como la fibra de algodón y de alpaca, ésta última procedente de las regiones del sur del país como Arequipa, Cusco y Puno.

El evento organizado por PROMPERÚ, agencia de promoción de las exportaciones del país, contará con diversos componentes que invitan a la colaboración y construcción conjunta de una propuesta más comprometida con el medio ambiente y el cambio social. A través de conferencias internacionales, ruedas de negocios, activaciones y espacios de networking, los participantes podrán sumergirse en la propuesta de Peru Moda Deco.

Esta plataforma es una muestra del respeto y valoración hacia las técnicas ancestrales que, combinadas con la innovación y la creatividad, presentan propuestas vanguardistas acorde a las tendencias comerciales del mercado, llegando a generar piezas con gran acabado y cuidado en los detalles.

Mediante este tipo de actividades, Perú promueve acciones que permitan crear una industria con conciencia, donde la naturaleza y los actores de la cadena productiva puedan convivir en armonía.

Para registrarse en Perú Moda Deco 2023, pueden contactar con la Oficina Comercial de PROMPERÚ en su país y/o ingresar aquí: https://eventospromperu.org.pe/event/perumoda2023

