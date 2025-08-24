Perú: Nuevo cambio en el gobierno de Boluarte, el noveno en 3 años

El nombramiento de Santiváñez generó sorpresa y críticas entre la oposición por su pobre desempeño y algunos fracasos rotundos durante su anterior gestión al frente del ministerio, entre mayo de 2024 y marzo de 2025.

Conocido por su mala relación con la prensa, Santiváñez también fue objeto de una moción de destitución y de una investigación por tráfico de influencias tras revelarse que había intercedido ante el Tribunal Constitucional para impedir el traslado de una de sus clientas de la cárcel.

La reorganización también afecta a los ministerios de la Mujer, donde Ana Peña Cardoza reemplazará a Fanny Montellanos, quien dirigirá el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

En menos de tres años de mandato, Boluarte designó a 69 ministros, una cifra que refleja la crónica inestabilidad política que caracteriza a un gobierno nacido de las cenizas del expresidente Pedro Castillo y que actualmente goza de un magro 3% de aprobación en las encuestas. (ANSA).