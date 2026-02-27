Perú ofrece recompensa para capturar a asesinos de defensores indígenas de la Amazonía

Perú ofreció este jueves una recompensa de casi US$60.000 a cambio de información que permita la captura de los asesinos de cuatro líderes indígenas que protegían sus territorios de las mafias de tala ilegal en la Amazonía, informó el ministerio de Interior.

Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, todos de etnia asháninka, fueron ultimados a balazos en septiembre de 2014 en los bosques del departamento oriental de Ucayali, muy cerca de la frontera con Brasil.

La justicia tardó más de 11 años en condenar a cuatro responsables, todos ellos ahora prófugos.

En el portal oficial de su programa de recompensas, el ministerio hizo públicos los montos ofrecidos, unos US$14.700 por pistas que den con las detenciones de cada uno de los asesinos.

"Ellos están libres, por eso estamos preocupados. Queremos que la policía los atrape, queremos que se haga justicia con su captura", dijo a la AFP Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos.

La justicia dictó una condena de 28 años y tres meses de prisión contra Hugo Soria, José Estrada y los hermanos Josimar y Segundo Atachi en agosto de 2025.

El crimen, conocido localmente como Caso Saweto por el nombre de la comunidad indígena en que ocurrió, desató una ola de críticas contra las autoridades peruanas por la poca atención que dio a las denuncias de amenazas de los líderes nativos.

Edwin Chota era una figura pública, referente entre grupos ambientalistas y medios de prensa internacionales por su defensa de los bosques de la Amazonía, la región más biodiversa del mundo.

Según la ONG Global Witness, desde 2012 en Perú han sido asesinados al menos 54 defensores de la tierra y el medioambiente, de los cuales más de la mitad pertenecía a pueblos indígenas.