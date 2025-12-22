Perú: Parlamento niega pensión vitalicia a expresidenta Boluarte

Según los legisladores, Boluarte no cumple con los requisitos legales, ya que asumió la presidencia por sucesión institucional tras la destitución de Pedro Castillo (de quien fue vicepresidente), y no por elección directa.

El informe aclara que la pensión vitalicia representa una forma de reconocimiento estatal para quienes han ejercido el más alto cargo público de forma "irreprochable" durante un mandato completo, requisito que, en el caso de la expresidenta, parece no haberse cumplido.

Boluarte presentó la solicitud diez días antes del final de su mandato, en una carta dirigida al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Además de la pensión, la exjefa de Estado solicitó la asignación de beneficios logísticos a expresidentes.

(ANSA).