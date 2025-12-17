Perú: Parlamento prorroga un año permisos mineros informales

La medida fue aprobada por el Parlamento en segunda votación, con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, tras una aprobación inicial a principios de diciembre.

El gobierno se había opuesto previamente a una propuesta de prórroga de dos años.

Esta es la quinta prórroga del programa desde su implementación hace más de una década. REINFO beneficia a miles de pequeños mineros, la mayoría dedicados a la extracción de oro y cobre, quienes operan con permisos temporales.

Sin embargo, según fuentes policiales y del sector, el sistema también ha contribuido al aumento de la minería ilegal, en un contexto donde los precios de los metales preciosos han alcanzado máximos históricos en los mercados internacionales.

En julio pasado, el gobierno excluyó del programa a más de 50.000 operadores, obligando a aproximadamente 31.000 mineros a regularizar su situación antes de 2025.

En 2024, Perú exportó US$15.500 millones en oro; estimaciones del sector indican que hasta el 40% de este metal podría provenir de fuentes ilegales. (ANSA).